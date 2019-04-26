خارجية تركيا: الفرنسيون يتحملون مسؤولية قتل الأتراك قبل قرن

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الخارجية التركية​ حامي أقصوي أن "الفرنسيين يتحملون المسؤولية عن قتل الأتراك من خلال تسليح ​الأرمن​ قبل قرن". كما ذكر أقصوي، في المؤتمر الصحفي الاعتيادي، أن "​تركيا​ تواصل مباحثاتها مع ​الولايات المتحدة​ لحل القضايا العالقة بين الجانبين"، مشددًا على أن "بلاده تتطلع لاتخاذ الولايات المتحدة إجراءات ملموسة حيال القضايا التي تتعلق بأمن تركيا وفي مقدمتها تنظيمات "ب ي د" و"ي ب ك" و"غولن"، لافتًا إلى "أننا نرى أن الولايات المتحدة تلجأ إلى لغة التهديد، ويتعين عليها الإدراك بأنها لن تستطيع الوصول إلى نتيجة عبر الإملاءات".

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