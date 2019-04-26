المركزي الروسي يبقي على الفائدة بلا تغيير للمرة الثالثة على التوالي

قرر البنك المركزي الروسي خلال اجتماع مجلس إدارته الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 7.5%، للمرة الثالثة خلال العام الحالي.

وأكّد المركزي في بيان أن "معدل التضخم خلال نيسان الجاري بدأ بالتباطؤ"، مشيرًا إلى أن "أسعار المستهلكين حاليًا تقع عند مستوى دون توقعاته"، مشيرًا إلى أنه سيراعي "ديناميكيات التضخم والاقتصاد عند اتخاذ قرار بشأن زيادة سعر الفائدة، كما سيعمل على تقييم المخاطر الناجمة عن العوامل الخارجية كأسعار النفط ومدى تأثيرها على الأسواق المالية".

وأوضح أن "المخاطر المرتبطة بالتضخم قد انحسرت"، لافتًا إلى أن "قراري رفع الفائدة اللذين اتخذهما في أيلول وكانون الأول من العام الماضي كانا كافيين للحد من آثار التضخم".