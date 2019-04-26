ترامب: أميركا لم تدفع أموالًا لكوريا الشمالية مقابل تسلم وارمبير

نفى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن تكون بلاده "دفعت أموالًا ل​كوريا الشمالية​ عندما طلبت الإفراج عن الطالب الأميركي أوتو وارمبير الذي عاد لوطنه في غيبوبة".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أمس، أن "الرئيس الأميركي وافق على سداد فاتورة بمبلغ مليوني دولار مقدمة من كوريا الشمالية لتغطية تكاليف رعاية الطالب الجامعي الذي توفي بعد فترة وجيزة من عودته للولايات المتحدة بعد 17 شهرًا قضاها في السجن في كوريا الشمالية".