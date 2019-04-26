وزارة النفط النيجيرية: نعدّ مع السعودية مذكرة تفاهم بشأن النفط والغاز

أكّدت وزارة ​النفط​ النيجيرية أن "​نيجيريا​ و​السعودية​ تخططان لإعداد مذكرة تفاهم بشأن شراكة في ​النفط والغاز​ بحلول الأسبوع الأول من أيار".

وأوضحت الوزارة في بيان أن "الاتفاق قد يمهد الطريق أمام تشييد مصفاة جديدة في نيجيريا وكذلك استثمارات في ​الغاز الطبيعي​ المسال".

وكان وزير النفط النيجيري إيمانويل كاتشيكو قد أجرى محادثات مع مسؤولين بقطاع الطاقة في السعودية في وقت سابق من الأسبوع الجاري.