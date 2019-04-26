أكّدت وزارة النفط النيجيرية أن "نيجيريا والسعودية تخططان لإعداد مذكرة تفاهم بشأن شراكة في النفط والغاز بحلول الأسبوع الأول من أيار".
وأوضحت الوزارة في بيان أن "الاتفاق قد يمهد الطريق أمام تشييد مصفاة جديدة في نيجيريا وكذلك استثمارات في الغاز الطبيعي المسال".
وكان وزير النفط النيجيري إيمانويل كاتشيكو قد أجرى محادثات مع مسؤولين بقطاع الطاقة في السعودية في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة النفط النيجيرية: نعدّ مع السعودية مذكرة تفاهم بشأن النفط والغاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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