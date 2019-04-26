وزارة المالية في سريلانكا: اعتداءات الفصح قد تكلف القطاع السياحي خسائر تصل إلى 1,5 مليار دولار

أعلنت وزارة المالية في سريلانكا أن اعتداءات أحد الفصح قد تكلّف القطاع السياحي في البلاد خسائر قد تصل إلى 1,5 مليار دولار هذا العام.

وأوضح وزير المالية مانغالا ساماراويرا، في مؤتمر صحافي، أن "السياحة ستكون (القطاع الاقتصادي) الأكثر تضرراً"، مشيراً إلى أننا "نتوقع انخفاضا بنسبة 30% للوافدين وهذا يساوي خسائر بنحو 1,5 مليار دولار".

وعرفت هذه الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا المشهورة بشواطئها وطبيعتها الخضراء عاماً قياسياً للسياحة في 2018 مع وفود 2,33 مليون سائح إليها. وكانت تأمل في تحقيق أرباح من هذا القطاع بقيمة 5 مليار في 2019، مقابل 4,4 مليار في 2018.