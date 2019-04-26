رئيس أساقفة سريلانكا: منفذو الهجمات لا يمثلون الإسلام

أكّد رئيس أساقفة ​سريلانكا​ الكاردينال مالكوم رانجيث ل​قناة الجزيرة​ "أننا دعونا الكهنة إلى توجيه ​الشباب​ المسيحيين في البلاد إلى عدم توخي ​العنف​"، مشيرًا إلى أن "خطاب الكراهية لا يمكن تجريمه ومعاقبته وفقا للقوانين الحالية في البلاد".

وأوضح أن "منفذي الهجمات لا يمثلون ​الإسلام​ ونحن لا نلقي اللوم على المسلمين في سريلانكا"، لافتًا إلى أن "الأجهزة الرسمية ألقت اللوم على جهات أخرى بشأن مسؤولية التقصير الأمني".