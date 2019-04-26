أكّد رئيس أساقفة سريلانكا الكاردينال مالكوم رانجيث لقناة الجزيرة "أننا دعونا الكهنة إلى توجيه الشباب المسيحيين في البلاد إلى عدم توخي العنف"، مشيرًا إلى أن "خطاب الكراهية لا يمكن تجريمه ومعاقبته وفقا للقوانين الحالية في البلاد".
وأوضح أن "منفذي الهجمات لا يمثلون الإسلام ونحن لا نلقي اللوم على المسلمين في سريلانكا"، لافتًا إلى أن "الأجهزة الرسمية ألقت اللوم على جهات أخرى بشأن مسؤولية التقصير الأمني".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أساقفة سريلانكا: منفذو الهجمات لا يمثلون الإسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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