حاصباني: هناك خلل في المنظمة الدبلوماسية وعلى الخارجية التحقيق فيه

حثّ نائب رئيس ​الحكومة​ ​غسان حاصباني​ على "ضرورة إجراء تحقيق موسع في التسريبات من منطلق أنها لا تعنيه شخصيا فقط إنما تعني أكثر من شخص ومسؤول"، لافتا الى أن "هناك خللا في المنظومة الدبلوماسية ينبغي على ​وزارة الخارجية​ باعتبارها المعنية الأولى بالموضوع التحقيق فيه ومعالجته كما بإمكانها الاستعانة بالأجهزة المختصة لهذا الغرض".

وشدد حاصباني في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" على أنه "لا يجوز التعاطي مع ما حصل كحادث عابر خاصة أنه يضع مصداقية الدولة على المحك لأن السلك الدبلوماسي يعد عادة محاضر جلسات يعتبر أن فيها حديثا أساسيا ومهما ويرسلها إلى وزارة الخارجية وبالتالي يتوجب حماية هذه المحاضر الرسمية من التسريب".

يذكر أنه تم تسريب محضر اجتماع حاصباني وووزير الاقتصاد ​منصور بطيش​ بنائب وزير الخزانة الأميركي ​مارشال بيلنغسلي​ في ​واشنطن​.