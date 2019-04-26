بستاني وهيئة إدارة قطاع البترول يعقدان اجتمعا تقنيا مع تقنيي "توتال"

عقدت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني وهيئة إدارة قطاع البترول، اجتماعا تقنيا مع مديرين تنفيذيين لدى المشغل شركة Total E&P Liban SAL في مركز الهيئة، وعرضوا للمعلومات التقنية المتعلقة بحفر البئر الاستكشافية الأولى في الرقعة الرقم 4، وفقا لخطة الاستكشاف الموافق عليها من الوزيرة والعائدة لهذه الرقعة.
وعرض تقنيون من الشركة للمعلومات المتعلقة بحفر البئر الأولى، وشملت المكمن الذي سيستهدفه الحفر وتصميم البئر وموقعها الجغرافي في المياه الاقتصادية الخالصة للبنان داخل الرقعة الرقم 4، حيث يقع موقع حفر البئر الأولى مقابل الساحل اللبناني شمال مدينة بيروت ويبعد حوالى 30 كلم عن الشاطىء.
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