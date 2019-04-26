ابراهيم كنعان: لا عودة للخلف بالعلاقة مع القوات لاننا نلتقي على الوطن

أكد عضو تكتل لبنان القوي "ابراهيم كنعان" اهمية العمل الذي جمع المسيحيين وتحديدا التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، واهمية المصالحة المسيحية، مشددا على انه رغم وجود خوف وقلق، الا أنه لا عودة للخلف لاننا أصبحنا بوضع نتحدث فيه بالسياسة، ونلتقي على الوطن، تماما كما قال رئيس الجمهورية ميشال عون.
وأضاف في حديث خلال احتفال الجماعة الرهبانية المارونية "رسالة حياة" بعنوان لتبقى الأخوّة: "نحن في التيار دائما ما نسعى للجمع والمصالحات والاتفاقات، وكان سابقا محاولة بيني وبين سليم الصايغ لتفاهم سياسي بيننا وبين الكتائب، ولا زلنا نملك هذا الهاجس كيف نصل للمصالحات والاتفاقات".
وقال كنعان ردا على سؤال حول كيفية بدء حواره مع الوزير السابق ملحم رياشي للاتفاق بين التيار الوطني والقوات: "بدأت برسالة للرئيس ميشال عون قبل أن يصبح رئيسا وبعدها حصل اكثر من 11 لقاء عند الرئيس بالرابية قبل أن اتوجه الى معراب واستكمال العمل".
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