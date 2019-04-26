Lbc: أول بئر للنفط سيُحفر قبالة بلدة الصفرا وستستغرق عملية الحفر 55 يوماً

أفادت قناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" بأن أول بئر للنفط سيُحفر قبالة بلدة ​الصفرا​ الكسروانية، مشيرة إلى أن عملية الحفر ستستغرق 55 يوماً.

وكانت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني قد أعلنت عن اجتماعها مع مدراء تنفيذيين من لبنان والشرق الأوسط من شركة "توتال" للاطلاع على آخر الأعمال المنجزة والتحضيرات المتواصلة للتنقيب عن البترول في البحر اللبناني، كاشفة أنه تم تحديد موقع أول بئر سيُحفَر في بلوك 4، وبعد تحديد الموقع ستُطلق شركة توتال المناقصات لخدمات الحفر وخدمات أخرى لبدء الحفر قبل نهاية 2019.