أفادت قناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" بأن أول بئر للنفط سيُحفر قبالة بلدة الصفرا الكسروانية، مشيرة إلى أن عملية الحفر ستستغرق 55 يوماً.
وكانت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني قد أعلنت عن اجتماعها مع مدراء تنفيذيين من لبنان والشرق الأوسط من شركة "توتال" للاطلاع على آخر الأعمال المنجزة والتحضيرات المتواصلة للتنقيب عن البترول في البحر اللبناني، كاشفة أنه تم تحديد موقع أول بئر سيُحفَر في بلوك 4، وبعد تحديد الموقع ستُطلق شركة توتال المناقصات لخدمات الحفر وخدمات أخرى لبدء الحفر قبل نهاية 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر Lbc: أول بئر للنفط سيُحفر قبالة بلدة الصفرا وستستغرق عملية الحفر 55 يوماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.