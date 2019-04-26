إدارة تلفزيون لبنان تنفي أي تشكيلات وتشدد على انتظام العمل

أكدت إدارة تلفزيون لبنان في بيان اليوم، "انتظام العمل المهني والإداري في التلفزيون"، وأوضحت أن "وزير الاعلام جمال الجراح حريص على ارتقاء التلفزيون ليأخذ دوره كاملا في عملية نهوض البلد". وقالت إن "الوزير الجراح ركز في اجتماعات عدة على الاهتمام بالموظفين في الفترة الفاصلة عن تعيين مجلس ادارة"، وشدد على "أن يظل التلفزيون لكل لبنان"، مشيرا الى "وجوب تحضير دورة برامج غنية تلاقي نشرات الأخبار".
أضافت: "لوحظ في الآونة الأخيرة قيام البعض بحملة مبرمجة لعرقلة العمل الذي يقوده وزير الاعلام، ويهمنا أن ندحض الشائعات التي تبثها بعض وسائل الاعلام والمواقع الاكترونية عن جو مذهبي أو طائفي غير موجود في الأساس. ويهمنا التأكيد أيضا أنه لم يجر التعاقد مع أحد من خارج التلفزيون، على الرغم من حقنا في ذلك لاستكمال التحضير لدورة برامج ركيزتها الأساسية العاملون في التلفزيون".
اضاف البيان "نشدد على أن أي تشكيلات في أي مديرية لم تتم، وأن إدارة تلفزيون لبنان، إذ تشدد على انتظام العمل في التلفزيون، تجدد ثقتها باحتضان وزير الإعلام للتلفزيون وتعلن أنها مستمرة في العمل من أجل الإثبات أن التلفزيون بخدمة اللبنانيين في داخل الوطن وفي بلدان الانتشار".
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