خريس استقبل وفداً من رابطة مخاتير قضاء صور

زار رئيس رابطة مخاتير قضاء صور المختار رضا عون على رأس وفد، عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس في مكتبه في صور، وكان بحث في شؤون القطاع والمشاكل التي تواجهه ولا سيما الضمان بعد التقاعد والهويات.

وهنأ خريس الوفد بانتخاب الرابطة الجديدة في صور، ونوه ب "التأثير الكبير للمختار بشكل عام على المنطقة والدور المهم الذي يلعبه كممثل حقيقي للناس"، مشددا على أن "هذه المطالب محقة وخصوصا الضمان الاجتماعي، وهي في حاجة الى قانون، وفي أول اجتماع للكتلة النيابية سأعيد فتح هذا الموضوع أمام رئيس المجلس النيابي نبيه بري".