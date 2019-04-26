العاهل السعودي وولي عهده يرسلان برقيتي عزاء للدوق هنري

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده برقيتي عزاء ومواساة الدوق هنري الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى في وفاة والده الدوق جان الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى السابق.

وقال الملك المفدى :" تلقينا نبأ وفاة والدكم الدوق جان الدوق

الدوق جان الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى السابق.وقال الملك المفدى :" تلقينا نبأ وفاة والدكم الدوق جان الدوقالأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى السابق ، ونعرب لسموكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي ، وأصدق المواساة ، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه" .

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