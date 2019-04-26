تونس والكويت تبحثان سبل تعزيز الاستثمارات بين البلدين

بحث وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، زياد العذاري، مع وزير المالية الكويتي ورئيس الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي الكويتي)، نايف فلاح الحجرف، سبل تعزيز مستوى الاستثمارات بين تونس والكويت، وذلك على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقدة بالكويت .

وذكر بيان لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي التونسية اليوم /الجمعة/ أن العذاري ركز خلال اللقاء على حثّ الصندوق السيادي الكويتي، الذي تبلغ إجمالي أصوله 596 مليار دولار، على الاستثمار في تونس حيث تمّ

تقديم عرض للفرص والمشروعات الاستثمارية المتوفرة بالبلاد .كما بحث وزير الاستثمار التونسي مع وزيرة الشؤون الاقتصادية الكويتيّة، مريم العقيل، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين تونس والكويت، وبذل المزيد من الجهود من كافة الأطراف للارتقاء به إلى مستويات أفضل وذلك في ضوء ما هو متاح لدى البلدين من إمكانيات وفرص حقيقية للتبادل والشراكة .والتقى وزير الاستثمار التونسي أيضا عددا من رجالالأعمال، ممثّلين عن القطاع الخاص الكويتي وأعضاء من مجلس التعاون التونسي الكويتي، حيث أكّد الوزير حرص الحكومة التونسية على تشجيع القطاع الخاص الكويتي على الاستثمار في تونس وتقديم كافة التسهيلات له، مستعرضا في هذا السياق الجهود التي تقوم بها تونس لتحسين مناخ الاستثمار، وكذلك التحفيزات الجديدة التي يتضمنها القانون المتعلّق بتحسين مناخ الاستثمار، داعيا رجال الأعمال في مجلس التعاون التونسي الكويتي إلى تقديم مقترحات من شأنها تذليل الصعوبات التي تحول دون تطوير الاستثمار بتونس. ووجّه الوزير -بهذه المناسبة- دعوة رسميّة لرجال الأعمال الكويتيين للمشاركة بكثافة في منتدى تونس للاستثمار الذي سينعقد في شهر يونيو المقبل.