أسقف العاصمة السريلانكية: لن نقيم قداسات الأحد حتى إشعار آخر

أعلن أسقف العاصمة السريلانكية (كولومبو) اليوم /الجمعة/ أنه لن يتم إقامة قداسات أيام الأحد حتى إشعار آخر عقب سلسلة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مؤخرًا فنادق وكنائس داخل العاصمة وفي

محيطها.ذكرت ذلك شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، دون مزيد من التفاصيل.يأتي هذا فيما تشهد سريلانكا حالة تأهب أمني، وتم تشديد الإجراءات الأمنيةحول الكنائس في أنحاء البلاد، بعدما طلبت منها السلطات - الخميس - أن تغلق أبوابها وتعلق الصلوات إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية بعد الهجمات التي استهدفت عددًا من الكنائس والفنادق وأوقعت المئات من القتلى والجرحى خلال عيد الفصح.