زوجات آخر زمن

تسببت بضعة "أوراك دجاج" فى إنهاء حياة رجل صيني ببشاعة في شقته عقب عودته من اجتماع عمل، بحسب ما نقل موقع ميل أونلاين عن وسائل إعلام صينية.

فعقب عودة الزوج وو شوتشون دخل في جدل عنيف مع زوجته عندما دخل بيدين فارغتين، حيث كانت طلبت منه في وقت سابق أن يشتري "بضعة أوراك دجاج" أثناء عودته.

ويبدو أن الزوج نسي ذلك، فاندلع الجدل بينهما، فما كان من الزوجة إلا أن توجهت إلى المطبخ وعادت

تحمل سكينًا مخصص لتقطيع الفاكهة، لكنها قامت بطعن الرجل حتى الموت.

وأفادت تقارير صحفية أن الحادثة وقعت في شقة الزوجين بمنطقة لوجيانغ في مقاطعة أنهوي الصينية في الثالث عشر من أبريل الجاري.

وقال أقارب الضحية إن زوجته أصبحت مدللة كثيرًا وحادة المزاج بعد الزواج، وأنها كانت تضربه بينما لم يكن يبادرها بالمثل على الإطلاق.

وأفاد الجيران أيضًا أن الجدل بين الزوجين،

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ولديهما ولد صغير وابنة صغيرة، كان ممارسة شبه يومية.

وكان الجدل بين الزوجين اندلع بينما كانت والدة الضحية في الحمام بشقتهما.

وقالت والدة الضحية إنها سمعت حفيدتها وهي تصرخ أثناء الجدل الدامي بشأن قطع الدجاج.

وأضافت أنها عندما خرجت من الحمام وجدت ابنها وو شوتشون على الأرض يسبح بدمائه.

وعلى الفور تم الاتصال بالإسعاف الذي حضر سريعًا ونقل الزوج إلى المستشفى، لكن سرعان ما أعلن عن وفاته.

وذكرت تقارير أن جزءًا من الجدل اليومي بين الزوجين كان يتعلق بوالدته، التي تقطن معهما في الشقة ذاتها، حيث طالبت الزوجة بنقل حماتها إلى غرفة المستودع، وهو ما رفضه ابنها.