ترامب ينفي دفع أموال لكوريا الشمالية للإفراج عن مواطن أميركي

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة، أن تكون بلاده دفعت أموالاً لكوريا الشمالية عندما طلبت الإفراج عن الطالب الأميركي أوتو وارمبير، الذي عاد لوطنه في غيبوبة.
وذكرت صحف أميركية أمس الخميس، أن ترامب وافق على سداد فاتورة بمبلغ مليوني دولار مقدمة من كوريا الشمالية لتغطية تكاليف رعاية الطالب الجامعين، الذي توفي بعد فترة وجيزة من عودته للولايات المتحدة بعد 17 شهراً قضاها في السجن في كوريا الشمالية.
وتوفي الطالب الأميركي أوتو وارمبير، الذي أطلقت سراحه كوريا الشمالية، في يونيو 2017، بعد أن كان محتجزاً لمدة 15 شهراً، بحسب عائلته.
وعاد وارمبير، البالغ 22 عاماً، إلى الولايات المتحدة في يوينو 2017، بعد أن دخل في غيبوبة.
وحكمت محكمة كوريا الشمالية على وارمبير في مارس 2016، بالسجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة، بسبب حادث غير محدد في الفندق الذي كان ينزل فيه.
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