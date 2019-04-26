الشرطة الأفغانية تعتقل قائدين بارزين من طالبان

ألقت قوات الأمن الأفغانية القبض على قائدين بارزين من حركة طالبان، خلال عمليات جرت في إقليم لوجار شرق أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن القوات الخاصة التابعة للشرطة الوطنية الأفغانية نفذت مداهمة مستهدفة ضد مسلحي طالبان في مدينة "بولي علم" الأفغانية، عاصمة إقليم لوجار.

وأضاف البيان أنه تم احتجاز ثلاثة من مسلحي طالبان، من بينهم قياديان بارزان بالحركة.

وصادرت القوات الأفغانية مسدساً وثلاث دراجات نارية، خلال العملية.

وأضافت وزارة الداخلية، في بيان منفصل، أنه تم إلقاء القبض على رئيس إحدى اللجان، التابعة لطالبان، إلى جانب مسلح آخر، خلال عملية بمدينة بولي علام.

وتابع البيان أنه تمت مصادرة 550 من طلقات الذخائر، خلال العملية.

كان مسؤولو وزارة الداخلية في أفغانستان قد ذكروا، في وقت سابق، أن قوات الأمن حررت 53 رهينة من سجن تابع لحركة طالبان في إقليم زابول جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.