كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل عدة أشخاص وإصابة 10 فى تصادم عدة سيارات بكولورادو (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "ديلى ميل" اليوم، أن عددًا من الأشخاص قد قتلوا، الخميس بتوقيت أمريكا، وأصيب عشرة على الأقل في حادث تصادم متعدد المركبات على الطريق السريع 70 غرب المدينة خلال المساء أثناء تنقلهم بعربة جرار في عدة مركبات أخرى.

وقال تاي كونتري مان، المتحدث باسم إدارة الشرطة في ليكوود، بولاية كولورادو، إن النيران غمرت ما مجموعه ثلاث شاحنات و 12 سيارة.

وقال كونتري مان: " إن السيارة سقطت وانتهى بها الأمر إلى تصادم مع حركة المرور البطيئة، مما تسبب في سلسلة كبيرة من ردود الفعل التي أشعلت أيضا النار وبدأت" مضيفا أن عشرة أشخاص أصيبوا تم نقلهم إلى المستشفيات المحلية.

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ووقع الحادث بسبب حادث سابق وقع في حافلة مدرسية وشبه مقطورة وسيارة سيدان.

وورد أن جميع الأطفال الذين كانوا على متن الحافلة بخير مع إصابات طفيفة فقط. تم نقل بعض الأشخاص إلى المستشفى لإجراء مزيد من الفحص، لكن الأسوأ كان ليأتي.

وأظهرت لقطات فيديو لما بعد الحادث النيران مشتعلة تحت الجسر وحوله، ويمكن رؤية الدخان الأسود يتصاعد في الهواء حول مكان الحادث.