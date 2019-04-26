كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علماء: ارتفاع حموضة المحيطات يحمل عواقب كارثية لملايين البشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر بحث جديد من أن ارتفاع الحموضة في محيط العالم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على البحار في معيشتهم.

وكان العلماء يدرسون عواقب ذلك على الحياة البحرية والسكان البشر الساحلية، حيث فحصوا جيوب حموضة المحيط الناتجة عن تسرب ثاني أكسيد الكربون من البراكين، وهي تخلق نوعًا من ظروف المحيطات التي يتوقعها الخبراء في المستقبل إذا استمرت مستويات ثاني أكسيد الكربون في الارتفاع في الجو بسبب حرق الوقود الأحفوري.

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ونقلاً عن صحيفة "ديلى ميل"، اليوم، أنه يمكن أن تؤثر تلك التأثيرات سلباً على الحياة البحرية على السلسلة الغذائية الأوسع نطاقًا وكذلك على صناعات الصيد، مما يؤدي إلى عواقب اجتماعية واقتصادية أكثر انتشارًا.

وأُجريت هذه الدراسات من قبل جامعة بليموث ومركز شيمودا للبحوث البحرية في اليابان، وكانت تتمركز حول ساحل اليابان، حيث يكون لارتفاع حموضة المحيطات - المعروف بإسم التحميض- تأثير كبير على الحياة البحرية، وفي البحر الأبيض المتوسط، ​​حيث كان يؤثر على أعداد الأسماك البرية.

ويوجد في كلتا المنطقتين تسربات من ثاني أكسيد الكربون البركاني، حيث تخرج فقاعات ثاني أكسيد الكربون من الفتحات البركانية النشطة تحت الماء وتذوب في البحر مما يجعلها حمضية.