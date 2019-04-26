كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة سريلانكا تعتذر عن تسمية "أمريكية" من بين المشتبهات بالهجوم الإرهابى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبرت امرأة أمريكية، عن صدمتها بعد أن عرّفتها الشرطة السريلانكية بالخطأ كمشتبه بها في هجمات "عيد الفصح" الإرهابية يوم الأحد.

وكانت صورة "عمارة مجيد"، وهي ناشطة مسلمة ومؤلفة من بالتيمور، ضمن نشرة تحمل أسماء وصور ستة أشخاص مطلوبين فيما يتعلق بالهجمات التي أودت بحياة أكثر من 350 شخصًا.

وظهرت صورة عمارة مجيد، بالخطأ على إسم إحدى المشتبهات من المدرجين في القائمة، وهى فاطمة خديجة، لكن الصورة التي ترافق إسمها كانت لـ"مجيد".

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وأصدرت السلطات السريلانكية الآن بيانًا تعتذر فيه عن الخطأ.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، أنّ مجيد هي مسلمة أمريكية سبق لها أن احتلت عناوين الصحف في عام 2013 عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها عندما أسست مشروع الحجاب، وكانت مهمتها تشجيع النساء المسلمات وغير المسلمات على ارتداء الحجاب وتبادل خبراتهن على وسائل التواصل الاجتماعي.

أمّا والداها فهما مهاجران سريلانكيان، وكتبت ذات مرة رسالة مفتوحة إلى دونالد ترامب في عام 2015 حول خطابه عن المسلمين.