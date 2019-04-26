كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحشرات تغزو ريف دمشق.. و"الزراعة" السورية توضح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع الأخبار التي بدأت تنتشر على صفحات التواصل الاجتماعي حول انتشار حشرة "الكالوسوما" في دمشق وريفها، أعادت وزارة الزراعة ما كانت أعلنته سابقاً عن تلك الحشرة.

وكتبت الوزراة على صفحة "الإعلام الزراعي في سوريا" أن تلك الحشرة (المعروفة شعبياً بالخنفساء السوداء) نافعة وتقضي على الحشرات الضارة في البساتين والغابات، ويجب عدم مكافحتها.. وأنها غير ضارة بالإنسان والمزروعات.

وكانت الحشرة انتشرت في عدد من المدن السورية وخاصة حمص وحماة، وأثار ذلك بعض المخاوف، فأوضحت الوزارة أن الظروف الجوية الملائمة أدت لتكاثرها، وأشارت إلى أن "ذلك لنوع من الحشرات ينجذب نحو الضوء لذلك نجده متجمعاً حول المنازل، منوهاً بأن عمر هذه الحشرة قصير جدا".

وقالت الوزارة إنه "من الجيد ظهور وتكاثر هذا النوع من الحشرات المفيدة للحفاظ على التوازن البيئي، وهي تتغذى على يرقات الفراشات التي انتشرت قبل فترة وهذه اليرقات ضارة طبعا".