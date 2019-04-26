كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ماكرون" يكشف عن خطط إغلاق مدرسة النخبة الفرنسية لاسترضاء "السترات الصفراء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، عن خطط لإغلاق مدرسة النخبة الفرنسية، حيث تلقى تعليمه هو وثلاثة من الرؤساء الخمسة السابقين في محاولة لاسترضاء متظاهري حركة "السترات الصفراء" العنيفة".

وقال ماكرون إنه سيلغي "المدرسة الوطنية للإدارة" حيث أوضح الخطط التي طال انتظارها لإعادة الهدوء لرئاسته بعد أشهر من احتجاجات "فيست فيست".

وتأسست المدرسة المرموقة من قبل تشارلز ديجول في عام 1945 لتدريب نخبة ما بعد الحرب من مختلف الطبقات الاجتماعية، لكنها أصبحت رمزا للنخبة الفرنسية.

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ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل"، قال ماكرون اليوم إنه يتعين إلغاء "المدرسة الوطنية للإدارة" كجزء من إصلاحات الخدمة المدنية المخطط لها، حيث اعترف بأن مدرسة الحكومة الفرنسية "لم تعد نظامًا فعالًا".

ودرس كل من الرؤساء ماكرون وفرانسوا هولاند وجاك شيراك وفاليري جيسكار ديستان، فى المدرسة بستراسبورج.

كما كان اثنان من كبار القادة في حكومة ماكرون هم أيضًا من خريجى "المدرسة الوطنية للإدارة"، وكذلك رئيس الوزراء إدوارد فيليب، ووزير المالية برونو لو ماير.

وقال ماكرون إنه مدين له كثيرًا وأصر على أن الإلغاء المخطط له ليس "وصمًا" للمدرسة بل عن تخفيف قبضة النخبة المتصورة على السلطة.