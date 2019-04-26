كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرصد السوري: هجوم صاروخي على قاعدة "حميميم" الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه تم سماع دوي انفجارات عنيفة في منطقة جبلة الواقعة في ريف محافظة اللاذقية شرق سوريا، فجر اليوم الجمعة.

وأكدت المصادر، أن الانفجارات ناجمة عن استهداف صاروخي من قبل "مجموعات جهادية على مطار حميميم العسكري الذي تتخذ منه القوات الروسية قاعدة عسكرية رئيسية لها في سوريا، وسط تصدي دفاعات المطار للصواريخ التي حاولت استهداف القاعدة العسكرية الأكبر للروس في سوريا"، حسب المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له.

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ولم يعرف حتى الآن الأضرار المادية أو الخسائر البشرية على خلفية هذا الاستهداف الذي يأتي في أعقاب نحو 3 أشهر من الاستهداف الأخير، حيث كان المرصد السوري قد ذكر في 27 يناير(كانون الثاني) الماضي، أنه سمع دوي انفجارات في منطقة جبلة، وفق المرصد.

وأكد عدد من المصادر للمرصد أن الانفجارات ناجمة عن استهداف الدفاعات الجوية لأجسام مجهولة في أجواء مطار حميميم العسكري.

وترابط قوات روسية في المطار منذ سبتمبر(أيلول) عام 2015 لدعم القوات الحكومية السورية في قتالها ضد "الجماعات المتطرفة" المسلحة.