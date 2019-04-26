كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن معسكرات حوثية لتدريب مرتزقين أفارقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت مصادر، أن هناك ثلاثة معسكرات تدريب لمرتزقين أفارقة تديرها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مدينة الحديدة، وفق ما أورد موقع "المشهد العربي"، اليوم الجمعة.

وأضافت المصادر، أن الميليشيات أسست ثلاثة معسكرات بالحديدة لتدريب مرتزقة أفارقة مستفيدة من الهدنة، واتفاق ستوكهولم، وعدم تعرضهم لقصف طيران التحالف العربي".

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ولفتت إلى أن هناك معسكر تدريبي في منطقة دير عيسى بمديرية باجل، ومعسكر في منطقة المراوعة تحديداً في مزرعة المدعو علي الحالي، ومعسكر آخر في القاعدة البحرية شمال المدينة.

وأشارت إلى أن، الحوثيين يقومون بالاستعانة بالمرتزقة الأفارقة في حربهم ضد قوات العمالقة من أجل تعويض النقص في العنصر البشري.

وشددت على أن الحوثيين يستغلون موجة التوافد الكبيرة للاجئين الأفارقة، ويقومون باستقطاب العديد منهم وبراتب يصل إلى 100 دولار أمريكي شهرياً.