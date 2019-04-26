كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصفية 6 إرهابيين في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، من تصفية 6 إرهابيين خلال عملية أمنية شمالي البلاد.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن "الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب يستمرون وبإسناد طيران الجيش في عمليات تطهير وادي الشاي جنوبي محافظة كركوك".

وأضاف البيان أن "نتائج اليوم الأول لهذه العمليات، أسفرت عن قتل 6 إرهابيين وتدمير 13 وكرا و8 أنفاق و5 مخابئ لهم و6 كهوف ومخزن أسلحة ومتفجرات" وأن "العمليات ما زالت مستمرة".