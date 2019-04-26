كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنقاذ مسنة تعانى من الزهايمر بعد تسلقها 10 طوابق (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم انقاذ الجِدة الصينية التي تعاني من مرض الزهايمر أمس بعد تسلقها في الخارج من مبنى شاهق لعشرة طوابق بيديها العارية.

وكانت المرأة المسنة في الثمانينات من عمرها، قد هربت من منزلها في الطابق الرابع عشر عبر النوافذ بعد أن حبسها أفراد أسرتها.

وقالت فرقة إطفاء في مدينة تشنجدو على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه تمّ سحبها بأمان، وقام فرد من عائلتها في الطابق الرابع بفتح النافذة لسحبها إلى شقته.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، قال عامل بالبمنى السكنى، إن الجدة مصابة بمرض الزهايمر، وقد يتسبب المرض في فقدان المصاب للذاكرة والرشد والقدرة على التفكير والعقل.