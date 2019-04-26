كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يطلب اعتقال 210 عسكريين جدد على صلة بغولن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الشرطة التركية الجمعة، بناء على طلب من الادعاء العام لحكومة رجب طيب أردوغان إسطنبول، عملية لاعتقال 210 عسكريين على صلة بمحاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في يوليو 2016.

وتعتقد النيابة أن هؤلاء العسكريين ينتمون لشبكة الداعية الإسلامي فتح الله غولن الذي تتهمه حكومة أردوغان بأنه وراء محاولة الانقلاب.

على جانب آخر، أمرت نيابة أنقرة الجمعة أيضاً باعتقال 31 شرطياً تعتقد أنهم على صلة بشبكة غولن.

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وتعتقد السلطات أن هذه الشبكة سربت للمشتبه بهم الأجوبة الخاصة بالامتحانات اللازمة للالتحاق بالشرطة.

يشار إلى أن فتح الله غولن كان حليفاً لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا منذ عام 2002، إلى أن دخلا في صراع شرس على السلطة اعتباراً من خريف 2013.

ومنذ محاولة الانقلاب، تم فصل أكثر من ثمانية آلاف و500 عضو بالقوات المسلحة، بينهم 150 جنرالاً، بسبب اتهامات بصلتهم بشبكة غولن وأغلبهم يواجهون محاكمات حالياً أو تمت محاكمتهم بالفعل.

ويمثل عدد العسكريين المشتبه بهم نحو 3.5% من إجمالي القوات المسلحة في تركيا.