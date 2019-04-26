كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استنكار فلسطيني لاتهام حماس صحافيين بـ"العمالة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وصف وسائل إعلامية تابعة لحركة حماس عدداً من النشطاء والإعلاميين بـ"العملاء"، واتهامهم بقيادة مخطط تخريبي للأوضاع في قطاع غزة.

وحذرت النقابة في بيان صحافي، تلك الوسائل، من "هذا الفعل الذي سيواجه بموقف نقابي صارم يتلاءم مع حجم الجريمة التي ارتكبت بحق مجموعة كبيرة من الناس، وكذلك بحق مجموعة من الزملاء والزميلات العاملين في وسائل الإعلام".

وقالت، إن "ما تم نشره يخلق تبرير وأرضية خصبة لقمع الصحفيين ويساعد مرتكبي الجرائم والانتهاكات من أمن حماس للإمعان في الملاحقة والأذى".

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وأضاف البيان، قام موقع (قدس برس) بنشر أسماء أشخاص ووصفهم بالعمالة للسلطة الفلسطينية وبالمسؤولية عن ما وصفوه تخريب قطاع غزة، ونشر أسماء صحفيين وصحفيات على أنهم عملاء للاحتلال، لمجرد نشره أخبار عن قمع وجرائم حماس لحراك "بدنا نعيش"، علماً أن بعضهم حاصل على جوائز دولية لإبداعاته وتميزه المهني والأخلاقي في الدفاع عن قضايا الشعب الفلسطيني وفضح الاحتلال.

وتابع البيان، أن تداول الخبر التشهيري والتخويني بحق الصحفيين والنشطاء الفلسطينيين، يعرض حياة مجموعة كبيرة للخطر ويخلق المبرر لإيقاع الضرر بهم، عدا عن الأضرار الوطنية والمعنوية التي طالت عائلات هؤلاء الأشخاص والصحفيين.

وشددت النقابة على أنها ستتخذ جملة من القرارات والإجراءات بحق هذه المواقع، وكل من يتورط بالإساءة للنسيج الاجتماعي والوطني.