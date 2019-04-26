كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة البريطانية تحقق فى "جريمة كراهية" ضد أم مسلمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام أحد البلطجية بضرب أم مسلمة ليسقطها على الأرض خلال شجار حامى، فى هجوم تعتبره الشرطة البريطانية بأنه "جريمة كراهية"، وفقاص لصحيفة "ديلى ميل" اليوم.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة، المرأة المسلمة وهي تقع إلى الأرض في توبروك، ليفربول، في عيد الفصح الأحد.

ويُظهر الهجوم ما وقع بعد الاعتداء على المرأة وأبنائها على يد رجال يحملون أعمدة سقالة.

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ويعتقد أن الحادث وقع بعد مشاكل مع شباب يلعبون كرة القدم في الشارع، مما تسبب في أضرار بالسيارة والنوافذ، وبعد لحظات تظهر الصور المرأة التي تمشي أمام سيارة فضية، ثم يظهر بلطجى وهو يضرب الأم، وهي في الأربعينيات من عمرها.

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وأكدت الشرطة أنه تم استدعاء ضباط لجمع تقارير عن "مشاجرة تضم عددًا من الأشخاص في الشارع"، وذكروا أنه "خلال الحادثة، تسبب مجموعة من الشباب في إلحاق أضرار بسيارة ونافذة عقار، قبل أن تتعرض امرأة في الأربعينيات من العمر للاعتداء من قبل رجل".