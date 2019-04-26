كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرازيل: بلادنا لن تتحول إلى وجهة للمثليين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس البرازيلي جير بولسونارو، أن بلاده يجب ألا تصبح مقصد سياحي للمثليين.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، أثار بولسونارو، رد فعل عنيف من مجتمع المثليين بسبب تعليقاته خلال اجتماع الإفطار مع الصحفيين، حيث قال: 'إذا كنت تريد المجيء إلى هنا وممارسة الجنس مع امرأة، فاستمتع، لكنه لا يمكن أن تكون البرازيل بلدًا للمثليين، أو سياحة المثليين فلدينا عائلات

وتتمتع البرازيل بسمعة طيبة في الترحيب بالمثليين

وتم تسمية مدينة ريو دي جانيرو ذات يوم كأفضل وجهة للمثليين في العالم، كما أن العديد من فعاليات برايد، فضلاً عن كرنفال الشهير، يجذب ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم.

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وتعد تعليقات الرئيس هي الأحدث في سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل، بعد أن قال في وقت سابق إنه "فخور جدًا" بكونه مثلي الجنس.

وحتى قال بولسونارو ذات مرة إنه يفضل أن يكون له ابن ميت بدلاً من مثلي الجنس، بينما أخبر الممثل البريطاني المثلي علنًا ستيفن فراي أن "المجتمع البرازيلي لا يحب المثليين جنسياً".

كما أخبر ذات مرة إحدى المشرعات بأنها قبيحة للغاية بحيث لا تتعرض للاغتصاب، وقال إن ولادة ابنته، بعد أن أنجبت أربعة أبناء، كانت "لحظة ضعف".

وأثارت تعليقاته الأخيرة غضبًا في مجتمع المثليين.