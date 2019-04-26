كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الأمم المتحدة تكرم ضابطا مصريا قتل في مالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرّمت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي اسم الضابط المصري صبري محمد أحمد حسين الذي قتل بانفجار لغم أرضي على طريق قافلته في العشرين من الشهر الجاري في إقليم موبتي بمالي.

وخلال مراسم أجريت في العاصمة باماكو أمس الخميس، قال محمد حسام ممثل الوحدة المصرية في بعثة الأمم المتحدة المعروفة باسم "مينوسما" إنالرقيب صبري كان واحدا من أفضل قادة الفرق في الكتيبة المصرية القتالية التي كانت تعمل في غاو وموبتي.

بدوره، أشاد الجنرال دينيس غيلينسبور القائد العام لقوات بعثة المينوسما بحسين قائلا:"كان واحدا من أصحاب الخوذ الزرق الكثيرين الذين خاطروا بحياتهم في عملهم اليومي. إن تضحية هذا الجندي تؤثر علينا جميعا وعمله في الفرقة القتالية المصرية يدعم جهودنا لإحلال السلام والأمن في مالي".

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وأكد غيلينسبور أن رجال حفظ السلام سيواصلون أداء عملهم، وتسيير الدوريات ليلا ونهارا لحماية المستضعفين وتنظيم القوافل المهمة لعمل البعثة.

يشار إلى أن الرقيب حسين البالغ 27 عاما، التحق بالجيش المصري في سن العشرين وبدأ عمله مع بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي عام 2018.

ومنذ نشر بعثة المينوسما عام 2013، قتل 123 فردا من حفظ السلام أثناء تأدية واجبهم في خدمة السلام في مالي.