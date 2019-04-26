القبض على مغربي في الداخلة حاول تهريب 300 مليون أورو 

ألقى رجال الدرك الملكي في الداخلة، مساء أمس الخميس، القبض على شخص بحيازته مبلغ كبير، يقدر بـ300 مليون أورو، داخل حافلة للنقل العمومي.

وقالت مصادر “اليوم 24” إن مصالح الدرك تمكنت، عند مدخل مدينة الداخلة، من إلقاء القبض على شخص قادم من إحدى مدن شمال المملكة، على متن حافلة نقل تابعة لشركة “CTM”، وكان يحمل مبلغا يقدر بحوالي 300 مليون أورو.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم اعتقال المعني بالأمر من طرف عناصر الدرك الملكي، وتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل التحقيق معه حول مصدر هذا المبلغ الضخم.

ومن المنتظر تقديم المتهم، يوم غد السبت، أمام أنظار العادلة، بتهمة محاولة تهريب العملة الصعبة.