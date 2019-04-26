فنانون يقدمون الدعم المعنوي لزميلهم خدي في فترة مرضه

زار عدد من الفنانين زميلهم الممثل محمد خدي، في مستشفى الشيخ زايد في الرباط، أخيرا، لتقديم الدعم المعنوي له، في الوضع الصحي الصعب، الذي يعيشه.

وزار خدي كلا من مسعود بوحسين، رئيس النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية ، وإدريس السبتي، رئيس فرع النقابة في الدارالبيضاء، والفنان حميد نجاح، والفنان عبد القادر مطاع.

وتعرض خدي لوعكة صحية فقد بسببها الوعي، الأمر الذي عجل بإدخاله المصحة، قبل أزيد من أسبوع.

ولا يزال خدي يرقد في المستشفى، تحت رعاية الطاقم الطبي، حتى تستقر حالته أكثر، علما أنه عجز عن الكلام، والحركة، في بداية أزمته الصحية.