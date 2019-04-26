افتتاح النسخة الثانية من المعرض الدولي للأسنان “DENTAL EXPO 2019” في الدارالبيضاء

افتتح المعرض الدولي للأسنان “DENTAL EXPO 2019” في الدارالبيضاء، في نسخته الثانية، يوم أمس الخميس، إلى غاية 28 أبريل الجاري، تحت شعار: “رقمنة طب الأسنان: بين الفن والعيادة الرقمية”.

وفي تصريح له، قال عماد بنجلون، رئيس الشركة المنظمة للمعرض، إن النسخة الثانية من “DENTAL TRIBUNE ” تضم برنامجا علميا، غنيا، ومتنوعا، تحت إشراف القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الندوات، واللقاءات العلمية، المبتكرة في طب الأسنان، يقدمها أساتذة متميزين في هذا المجال .

ومن بين الموضوعات، التي سوف تناقش: طب الأسنان بشكل عام، والعمل الرقمي، والدليل الجراحي للزرع، بالإضافة إلى فن تصميم الابتسامة، والوجه بواسطة المركبات المحقونة.

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كما حضر افتتاح المعرض مجد ناجي، وهشام نجم، الأمين العام للهيأة، ووزارة الصحة، والبرنامج العلمي تحت رئاسة الأستاذ، هشام خياط.

والجدير بالذكر أن المعرض على مساحة تزيد عن 3500 متر مربع من المعرض، وسيعرف مشاركة 105 عارضًا من 3 دول: باكستان، والصين والمغرب، بالإضافة إلى دعم الجناح الباكستاني من قبل الحكومة، التي حشدت عددا كبيرا من العارضين الباكستانيين.

ويتوقع، في السنة الجارية، أن يزور المعرض، حوالي 8000 زائر من المهنيين المغاربة، والأجانب.