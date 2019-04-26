نجم عالمي يروج لـ “MBC” المغرب

يشارك الممثل العالمي “فان ديزل”، في الترويج لقناة “إم بي سي” المغرب، التي ينطلق بثها الصيف المقبل، وذلك عبر الحضور في “برومو” القناة الجديدة.
وشارك في البرومو إلى جانب “فان ديزل” مجموعة من المشاهير العرب مثل مصطفى الآغا، رزان مغربي، شريف عامر.
وتعتزم شركة قنوات “ام بي سي” إطلاق قناة مغربية على خطى تجربة “إم بي سي مصر”.
وراجت أخبار عن وجود الإعلامية مريم سعيد ضمن طاقم القناة، وهذا سبب انسحابها من تقديم برنامج” تراندينغ” على قناة “mbc 4”.
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