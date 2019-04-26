الأردن: وفاة القيادي الإخواني عبد اللطيف عربيات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي رئيس مجلس النواب الأسبق والقيادي الإسلامي البارز عبد اللطيف عربيات، اليوم الجمعة، أثناء مشاركته في صلاة الجمعة في أحد مساجد عمان.

وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، ظهر الجمعة، "وفاة رئيس مجلس النواب الأسبق والقيادي البارز في الحركة الإسلامية الدكتور عبد اللطيف عربيات أثناء حضوره صلاة وخطبة الجمعة في مسجد أم العلا في ضاحية الرشيد (غرب عمان)".

وسقط عربيات مغشيًا عليه، في أحد مساجد العاصمة عمان، قبل أن ينهي الإمام خطبة الجمعة، وفق ما صرح به أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، مراد العضايلة.

وكان عبد اللطيف عربيات (85 عاما) قد ترأس مجلس النواب الأردني لثلاث دورات من عام 1990 إلى 1993، وكان عضوا في مجلس الأعيان من عام 1993 إلى 1997.

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وقد ترأس عربيات حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، بين عامي 1998 و2002.

وعربيات هو من أبرز القيادات الإخوانية في الأردن، ولد عام 1933 في مدينة السلط، غربي العاصمة، ويحمل شهادة الدكتوراة في التعليم المهني من جامعة تكساس الأميركية عام 1974.