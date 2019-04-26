كفر كنا: إصابة شاب من رام الله في جريمة طعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب بجروح متوسطة في القسم العلوي من جسمه، إثر تعرضه لجريمة طعن في قرية كفر كنا، ظهر اليوم الجمعة.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب ومن ثم تم نقله إلى مستشفى "هعيمك" بالعفولة لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة بالإضافة إلى جمع الأدلة. وتبين ووفقا للتحقيقات الأولية أن المصاب يبلغ من العمر 37 عاما وهو من سكان مدينة رام الله.