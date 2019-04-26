برشلونة مستعد لدفع الشرط الجزائي لضم غريزمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحدث نائب رئيس فريق برشلونة الإسباني، جوردي ميستري، عن شائعات انتقال نجم أتلتيكو مدريد، أنطوان غريزمان، إلى صفوف "البلوغرانا" خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن غريزمان منفتح هذه السنة للانتقال إلى برشلونة، بعدما رفض ذلك في صيف 2017 وفضل البقاء في "روخي بلانكوس"، لكنه واجه صافرات استهجان من جانب الجماهير الكاتالونية في مواجهة الفريقين بالدوري والتي انتهت بنتيجة 2-0.

وأوضح ميستري، في تصريحات لإذاعة "كادينا سير كاتالونيا"، عن ضم غريزمان، أن الأمر سيستغرق الكثير من الإدارة للاستقرار على التدعيمات المقبلة، وسيتحدث المديرين مع المدرب لاتخاذ القرار.

وتابع بقوله "جودة غريزمان لا جدال فيها، لكن يجب أن نقيم هل يستطيع أن يفيدنا وإذا كنا نستطيع تحمل مبلغ شرائه".

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وعما إذا كان برشلونة لديه 120 مليون اللازمة لدفع الشرط الجزائي لضم الفرنسي فقال "نعم لدينا".

ويأتي هذا بعد أقل من عام حينما خرج غريزمان في برنامج تلفزيوني والذي أكد فيه أنه قد اتخذ قراره بشأن مستقبله، كما قد وقع عقدًا جديدًا مع أتلتيكو مدريد.

وكان غريزمان جزءًا من المنتخب الفرنسي الذي توج بكأس العالم في الصيف الماضي، وكان ضمن أفضل هدافي البطولة.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، فيما يأتي برشلونة في الصدارة بـ80 نقطة.