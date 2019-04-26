انت الان تتابع تفاصيل خبر وفاة رئيس البرلمان الأردني السابق عبد اللطيف عربيات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 26 أبريل 2019 02:54 مساءً - توفي، اليوم الجمعة، رئيس مجلس النواب الأردني السابق، القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، عبد اللطيف عربيات، وذلك أثناء خطبة الجمعة في مسجد أم العلا بضاحية الرشيد، في العاصمة عمّان.

وعربيات من أبرز وجوه الحركة الإسلامية في الأردن، وتسلم رئاسة مجلس النواب ثلاث دورات؛ من عام 1990 إلى 1993، وعضو مجلس الأعیان من 1993-1997.

وكان العاهل الأردني الراحل، الملك حسين بن طلال، منحه لقب "معالي"، على الرغم من عدم استلامه لأي حقيبة وزارية، وترأس جبهة العمل الإسلامي، قبل أن يتفرغ لمناصب اجتماعية وبيئية.

وكان عربيات أيضاً عضواً في اللجنة الملكية للميثاق الوطني، التي شكلها الملك حسين عام 1990، وعينه الملك عبد الله الثاني عضواً في اللجنة الملكية للأجندة الوطنية عام 2005.