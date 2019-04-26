خطيب جمعة طهران: اعدام 37 سعودياً وصمة عار على جبين آل سعود وداعميهم

الخليج 365/ بغداداعتبر خطيب جمعة طهران، امامي كاشاني، أن اعدام 37 معارضاً سعودياً "وصمة عار على جبين آل سعود وداعميهم".

وقال محمد امامي كاشاني في خطبة الجمعة، "هل الارهاب يوجد في ايران أم امريكا؟ الارهاب موجود في قرار مجلس الشورى الاسلامي او قرار ترامب؟"، مؤكدا ان "الجمهورية الاسلامية ترفض الارهاب انطلاقاً من تعاليم الرسول الاكرم(ص)".

ونوه خطيب جمعة طهران الى ان "القوات المسلحة وخاصة حرس الثورة الاسلامية تدافع عن الشعب والبلاد والاسلام"، منوهاً الى ان "شعوب العالم رأت وترى أداء حرس الثورة الاسلامية كما أنها ترى عمل امريكا".



وأضاف، ان "الجرائم التي ترتكب من قبل الكيان الصهيوني والنظام السعودي تحدث بدعم امريكا"، قائلاً، "ألقت السعودية أكثر من 20 ألف قنبلة على رؤوس الشعب اليمني.. هذا أليس أرهاباً؟".

وتابع، ان "امريكا قالت يجب السيطرة على الشرق الاوسط من خلال ارتكاب القتل والجرائم"، مؤكداً أن "أمريكا مصيرها الفشل".

وأشار خطيب جمعة طهران الى "جرائم آل سعود في اعدام 37 سعودياً"، قائلاً، "هذه وصمة عار على جبين حكام وداعمي آل سعود كأمريكا والصهاينة".

ودان خطيب جمعة طهران، "هذه الجريمة التي ارتكبها نظام آل سعود"، قائلاً، ان "نظام آل سعود تخطى بهذا العمل الخطوط الحمراء للإنسانية، ان جرائمهم واضحة للعالم أجمع والعالم انتبه ماذا يحدث في اليمن والسعودية" على حد تعبيره.

