مسح أولي لثروة حزب البشير.. 31 مليار دولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت صحيفة "التيار" السودانية أن قيمة الممتلكات والأصول المملوكة لحزب المؤتمر الوطني بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير تصل إلى نحو تريليون ونصف التريليون جنيه سوداني، أي ما يعادل 31 مليار دولار أمريكي.

وقالت الصحيفة التي تصدر في الخرطوم، الخميس، إن حزب البشير يملك نحو 5 آلاف سيارة فارهة، 40% منها دفع رباعي، إلى جانب أكثر من 3 آلاف شركة، كما يملك واجهات استثمارية أخرى تستفيد من إعفاءات جمركية مع إرغام الجهات الحكومية التعامل معها ضمن سياسة التمكين للتنظيم الإخواني.

وذكرت أن حزب البشير يملك 1500 مقر بمختلف أنحاء السودان؛ أهمها المركز العام بالخرطوم، والذي بلغت تكلفة تشييده 50 مليون دولار (نحو 30 مليار سوداني).

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وأشارت الصحيفة إلى أن أصولا وممتلكات ومؤسسات وشركات واتحادات طلابية مرتبطة بحزب البشير اختفت في ظروف غامضة بينها سيارات تقدر بالمليارات وأجهزة حاسوب.

كما استحوذ حزب الرئيس السوداني المعزول على 189 مركزاً بمحليات السودان وأكثر من 126 بعواصم الولايات و1185 فرعا على مستوى الوحدات الإدارية.

وأفادت "التيار" بأن المجلس العسكري الانتقالي سيضع يده على كل هذه الأملاك وإعادتها لخزينة الدولة.