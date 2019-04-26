علماء الدين في سريلانكا يدعون المسلمات لخلع النقاب

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صورة أرشيفية
دعت "جمعية علماء سريلانكا"، النساء المسلمات في البلاد إلى عدم ارتداء النقاب على خلفية الهجمات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في البلاد الأحد الماضي. وقالت الجمعية في بيان لها،: "ندعو الجميع للتعاون مع الأجهزة الأمنية، وبخاصة أخواتنا للأخذ بعين الاعتبار الوضع الطارئ والخطير في البلاد والصعوبات التي يواجهها موظفو الهيئات الأمنية في الحالات التي يصعب فيها تحديد هوية الشخص". وأضافت الجمعية أنها تنصح المسلمات "بعدم عرقلة جهود القوات الأمنية الرامية إلى الحفاظ على الأمن القومي" وعدم ارتداء النقاب.
كما دعت الجمعية جميع المواطنين لحمل وثائق تثبت هويتهم معهم.ودعت الحكومة السريلانكية، الخميس، جميع المساجد في البلاد إلى عدم إقامة صلاة الجمعة غدًا، تفاديا لأي استهداف محتمل، بعدما نفذت جماعة متشددة هجمات دامية في البلاد، الأحد الماضي. وفي السياق ذاته، طُلب من جميع الكنائس الكاثوليكية في سريلانكا، أن
كما دعت الجمعية جميع المواطنين لحمل وثائق تثبت هويتهم معهم.
ودعت الحكومة السريلانكية، الخميس، جميع المساجد في البلاد إلى عدم إقامة صلاة الجمعة غدًا، تفاديا لأي استهداف محتمل، بعدما نفذت جماعة متشددة هجمات دامية في البلاد، الأحد الماضي.
وفي السياق ذاته، طُلب من جميع الكنائس الكاثوليكية في سريلانكا، أن تغلق أبوابها وتعلق الصلوات، إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية بعد الاعتداءات التي أوقعت 359 قتيلا في عيد الفصح، حسبما أعلن مسؤول كنسي.
جاء ذلك بعد أن أعلن تنظيم (داعش) الإرهابي مسؤوليته عن سلسلة من التفجيرات التي ضربت 3 فنادق وعدد من الكنائس بالعاصمة (كولومبو) ومحيطها الأحد الماضي.
وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن التفجيرات.
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