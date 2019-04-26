كندا تُعلن حالة الطوارئ بسبب الفيضانات

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فيضانات - أرشيفية
أعلن رئيس بلدية العاصمة الكندية أوتاوا جيم واتسون حالة الطوارئ بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر أوتاوا. وطلب واتسون في بيان نشره عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة،المساعدة من الإدارة المحلية في أونتاريو ومن جيش البلاد. وحذر من ارتفاع مستويات مياه الفيضان وتخطيها المستويات، التي ألحقت أضرارا كبيرة بالعديد من الممتلكات بمدينة أوتاوا في 2017 بسبب هطول الأمطار. وقالت شرطة إقليم كيبيك "إنه تم إجلاء 250 شخصا من المنطقة كإجراء وقائي، تحسبا لحدوث تصدع في السد القائم على نهر الروج".
يشار إلى أن أثار احتمال هطول مزيد من الأمطار خلال يوم أو يومين مخاوف من انهيار سد لتوليد الطاقة الكهرومائية بمنطقة بيل فولز في الجزء الغربي من كيبيك، بسبب ارتفاع مستويات المياه.وبحسب موقع إلكتروني حكومي، فقد أودت الفيضانات الحالية بحياة شخص وأرغمت ما يزيد على 900 على مغادرة منازلهم في إقليم كيبيك.وقالت
يشار إلى أن أثار احتمال هطول مزيد من الأمطار خلال يوم أو يومين مخاوف من انهيار سد لتوليد الطاقة الكهرومائية بمنطقة بيل فولز في الجزء الغربي من كيبيك، بسبب ارتفاع مستويات المياه.
وبحسب موقع إلكتروني حكومي، فقد أودت الفيضانات الحالية بحياة شخص وأرغمت ما يزيد على 900 على مغادرة منازلهم في إقليم كيبيك.
وقالت متحدثة باسم مدينة أوتاوا إن المدينة تلقت 80 طلبا لخدمات تتعلق بالفيضانات المحتملة، مثل وضع أكياس رمال.
وقالت شرطة إقليم كيبيك إنه تم إجلاء 250 شخصا من المنطقة كإجراء وقائي، تحسباً لحدوث تصدع في السد القائم على نهر "روج".
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