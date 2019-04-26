قمة بوتين وكيم.. رسائل إلى ترامب ومآرب أخرى

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الزعيم الكوري الشمالي يهدف عبر حث خطاه نحو موسكو إلى إظهار أن نظامه لا يفتقر إلى بدائل وخيارات بعيداً عن أمريكا، ليس فقط لترامب والعالم، بل لشعبه داخل كوريا الشمالية أيضا

انعقدت يوم أمس الخميس قمة استثنائية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، تأتي هذه القمة التاريخية كأول زيارة لكيم إلى روسيا منذ صعوده سدة الحكم في عام 2011، وبعد الفشل الذريع للقاءي كيم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كل من سنغافورة في يونيو 2018، وفيتنام في فبراير الماضي، في الوصول إلى نتائج إيجابية للطرفين، وأورد تحليل نشرته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية دلالات القمة التاريخية في مدينة "فلاديفوستوك" شرقي روسيا.

ذكر التحليل أن الزعيم الكوري الشمالي يهدف عبر حث خطاه نحو موسكو إلى إظهار أن نظامه لا يفتقر إلى بدائل وخيارات بعيداً عن الولايات المتحدة. فبينما اعتمدت بيونج يانج دائما على الصين كداعمٍ لها، سعت الولايات المتحدة لإقناع كيم أنه يمكن أن يحظى بالدعم الأمريكي في مقابل تخليه عن أسلحته النووية، في المقابل

ذكر التحليل أن الزعيم الكوري الشمالي يهدف عبر حث خطاه نحو موسكو إلى إظهار أن نظامه لا يفتقر إلى بدائل وخيارات بعيداً عن الولايات المتحدة. فبينما اعتمدت بيونج يانج دائما على الصين كداعمٍ لها، سعت الولايات المتحدة لإقناع كيم أنه يمكن أن يحظى بالدعم الأمريكي في مقابل تخليه عن أسلحته النووية، في المقابل يعتبر كيم، القمة الروسية-الكورية الشمالية حلقة في برنامج واسع النطاق للتواصل الدبلوماسي، حسبما ذكر للشبكة الأمريكية، سكوت سيمان، مدير برنامج آسيا في مجموعة أوراسيا لاستشارات المخاطر السياسية. وواصل سيمان: "بعد قمة هانوي، أراد كيم إثبات أنه على قدر المسئولية، وأن لديه اختيارات في حال فشلت علاقته بالولايات المتحدة في الذهاب به إلى حيث أراد، ليس فقط لدونالد ترامب وللعالم الخارجي، بل لشعبه داخل كوريا الشمالية أيضا".

وذكر مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف لوسائل إعلام روسية أن محادثات الخميس سوف تناقش البرنامج النووي لبيونج يانج، مع تطلع روسيا لتعزيز الاتجاه الإيجابي لكيم الذي تمثل مؤخرا في قوله إنه على استعداد لإيجاد أرضية مشتركة مع الخصوم. كيم يجري تغييرات لتعزيز سيطرته على كوريا الشمالية

وأردفت الشبكة الأمريكية كذلك، بأن القمة المقامة في المدينة المطلة على سواحل المحيط الهادئ، تأتي عقب شهرين من انهيار محادثات نزع السلاح النووي بين واشنطن وبيونج يانج في هانوي، حيث لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن إلغاء العقوبات على كوريا الشمالية في مقابل حث الأخيرة خطاها نحو نزع سلاحها النووي. Advertisements بالنسبة لبوتين، تعتبر المحادثات مع كيم "طريقة سهلة نسبيا" لكي يثبت أنه لاعب مهم في المنطقة، وأن مصالحه يجب أن تُراعى من قبل الولايات المتحدة أو كوريا الشمالية، أو أي بلد آخر، لكي تحقق هذه العملية تقدما إيجابياً، على حد تعبير سيمان. مع ذلك قال الخبير بمجموعة أوراسيا، إنه من غير المرجح بالنسبة لموسكو أن تكون مستعدة لانتهاك العقوبات المفروضة على بيونج يانج علانية، حتى ولو بقيت الحدود بينهما مفتوحة، حسب تعبيره.

وأردف كذلك أنه لا يعتقد أن تسفر القمة عن شيء مهم، لكن أهميتها تأتي من كونها خطوة أولى فقط. من جانب آخر، ذكر التحليل أنه من المرجح أن يستغل كيم محادثات اليوم لإقناع بوتين بالسماح لآلاف من العمال الكوريين الشماليين في روسيا بالبقاء في البلاد، التي تشير تقديرات إلى أن عددهم نحو 30 ألف عامل. كانت واشنطن قد صرحت أنها تعتقد بوجود نحو 100 ألف كوري شمالي يعملون خارج بلادهم، ويسهمون بأكثر من 500 مليون دولار سنويا في اقتصاد بيونج يانج، ويقول التحليل إنه بموجب العقوبات المفروضة على بلادهم من قِبَل الأمم المتحدة، يجب أن يعود هؤلاء إلى بلادهم بنهاية العام الحالي. ووفقا لسيمان، قد يصبح هذا الموضوع مساحة تستطيع الولايات المتحدة إظهار بعض المرونة فيها لكوريا الشمالية. ففي تصريحات لوزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو منذ أسبوعين، أكد أهمية استمرار الموقف الأمريكي حيال العقوبات على النظام الكوري الشمالي إلى حين إظهاره استعدادا للتخلي عن سلاحه النووي. لكن من جهة أخرى أدلى بومبيو بتصريحات فسرها البعض بأنها تتعلق بمسألة مواطني بيونج يانج العاملين خارج بلادهم، حيث قال بومبيو إنه قد يوجد مجال للمناورة. ويرى سيمان أن ذلك قد يفهم منه أن الولايات المتحدة ستظهر بعض المرونة التي من شأنها أن تساعد في المضي قدما بالمحادثات إلى الأمام.

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