40 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى نحو 40 ألف فلسطيني صلاة الجمعة داخل المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، حسبما نشر المركز الفلسطيني للإعلام. وتضع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عدة قيود وعراقيل للفلسطينيين الذين يريدون الصلاة داخل الأقصى المبارك، منها تحديد عمر المصلي، ومنع بعض العائلات التي نفذ أبناؤها عمليات فدائية ضد المستوطنين.



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