شكرا لقرائتكم أوبر تستهدف تقييمها في الاكتتاب فوق 80 مليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تسعى شركة "أوبر تكنولوجيز" لجمع ما يصل إلى 9 مليارات دولار في طرح عام أولي لأسهمها المتوقع الشهر المقبل.

وحددت شركة خدمات مشاركة الركوب #أوبر الجمعة المدى السعري لأسهمها في #الاكتتاب_العام عند ما يتراوح بين 44 دولاراً إلى 50 دولاراً، مما يقيمها عند حوالي 83 دولاراً، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ".

وستنضم أوبر بذلك إلى سلسلة من الشركات التكنولوجية الكبرى التي تطرح أسهمها في البورصة هذا العام من بينهما "ليفت" و"بينترست".

وتعتزم شركة المدفوعات عبر الإنترنت " PayPal Holdings Inc" استثمار 500 مليون دولار في شركة "أوبر تكنولوجيز"، حيث تستعد الشركة للكشف عن شروط طرحها العام الأولي اليوم الجمعة.

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وأكدت المصادر أن #أوبر ستخبر المستثمرين أنها ستسعى إلى أن تتراوح قيمتها ما بين 80 إلى 90 مليار دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

والتقييم المطلوب أقل من التقييم البالغ 120 مليار دولار الذي أخبره المصرفيون الاستثماريون لأوبر العام الماضي بأنه يمكن أن يحققه، وأقرب إلى التقييم البالغ 76 مليار دولار الذي حصل عليه في آخر جولة لجمع التبرعات من القطاع الخاص العام الماضي.

وبدأ التداول بشكل رسمي على أسهم "ليفت" المنافسة لشركة "أوبر" في أواخر مارس، حيث تم تقيمها عند 20.5 مليار دولار.

وأعلنت شركة "أوبر" للنقل الذكي إجراء تعديل وصفته بـ"البسيط" على الأسعار، بهدف دعم مصدر أرباح السائقين بينما يستمر الركاب في التنقل بأمان وبتكلفة تناسب الجميع.