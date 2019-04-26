شكرا لقرائتكم تركيا:نسعى لإقناع أميركا بالسماح لنا باستيراد نفط إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال حامي أقصوي، المتحدث باسم الخارجية التركية، اليوم الجمعة، إن بلاده تسعى لإقناع الولايات المتحدة بالسماح لشركة توبراش للتكرير، أكبر مستورد نفط في البلاد، بمواصلة شراء النفط الخام من #إيران بدون التعرض لعقوبات، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".

وقالت واشنطن يوم الاثنين إنها لن تجدد استثناءات منحتها العام الماضي لمشتري #النفط_الإيراني، بما في ذلك #تركيا، وطالبت بوقف المشتريات بحلول أول مايو وإلا فإن المشترين سيواجهون عقوبات.

وتواجة تركيا تحديات كبيرة في البحث عن مصادر جديدة للنفط الخام، وبأسعار منخفضة تماما كما كانت تحصل عليه من إيران، التي ستدخل المرحلة الأشد من العقوبات، اعتبارا من الشهر المقبل.

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ووفق بيانات وزارة النفط الإيرانية، كانت طهران تبيع النفط الخام بأسعار تفضيلية لكسب زبائن لنفطها، وصعوبات كانت تعاني منها في تصدير الخام عبر الحدود، ووجدت في تركيا سوقا رئيسية لنفطها.

وكانت وزارة النفط الإيرانية تبيع النفط الخام بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 15% عن سعر السوق، وهو تحد ستواجهه تركيا الشهر المقبل، لتوفير الخام بأسعار منخفضة، بينما تسجل أسعاره اليوم أعلى مستوياتها قرب 6 شهور.

وتعتبر تركيا من ضمن 8 دول حصلت في وقت سابق على إعفاءات من جانب الولايات المتحدة الأميركية، منذ نهاية نوفمبر الماضي، حتى مارس الماضي، وتم تمديدها لفترة أخرى تنتهي الشهر المقبل.

وستكون البلدان الثمانية، وهي: تركيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وإيطاليا واليونان والهند، ممنوعة من استيراد النفط الإيراني اعتباراً من تاريخ 2 مايو المقبل.