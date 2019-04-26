الرئيس الصيني يمنح "صديقه" بوتين لقباً جامعياً فخرياً

اسماء السيد - بكين: منح الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة لقباً جامعياً لـ"صديقه" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة زيارة الأخير إلى بكين.
وتم تسليم بوتين شهادة دكتوراه فخرية من جامعة تسينغهوا في بكين حيث كان شي جينبينغ أتم شخصياً دراساته العليا، حسب ما أعلن الكرملين في بيان.
وصرّح شي أثناء احتفال رسمي نُظم في فندق في العاصمة الصينية وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية، "يسرّني منح هذا اللقب لأفضل صديق لي".
وأعتبر الرئيس الروسي من جهته أن منحه اللقب "شرف كبير لي" شاكراً "صديقه العزيز" شي جينبينغ لتشاركه هذه اللحظة معه.
وفي وقت سابق الجمعة، شارك بوتين وشي في قمة "طرق الحرير الجديدة" التي عُقدت في بكين بحضور حوالى أربعين رئيس دولة وحكومة.
وقد عقدا بعدها لقاءً ثنائياً تمحور حول تعزيز الروابط الاقتصادية الروسية الصينية.
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