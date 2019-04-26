ترامب: تحقيقات روسيا كانت محاولة إنقلاب للإطاحة بإدارتي

كتبت: ريم عبد الحميد



وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيق "الإف بى أى" فى حملته عام 2016 والتحقيقات المتعاقبة حول التدخل الروسى فى الانتخابات بمحاولة للإطاحة بإدارته.

وفى أول مقابلة تلفزيوينة يجريها ترامب منذ نشر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، قال ترامب فى مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن هذا كان انقلابا، مضيفا إنها محاولة للإطاحة بحكومة الولايات المتحدة.

وأصر ترامب على أن فريق المحقق الخاص روبرت مولر الذى حقق فى التدخل الروسى فى انتخابات 2016 قد أصبح متوحشا للعثور على شىء عن الإدارة، والذى لم يكن موجودا كما هو...